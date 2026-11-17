El Comité Internacional de la Cruz Roja informó de otro incidente en el que murió un palestino cerca del barrio de Al Shakush en Rafah, supuestamente a causa de disparos de milicias gazatíes que apoyan a Israel.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre ninguna de estas muertes.

Estos ataques diarios se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año, a pesar del cual Israel ha matado a más de 1.650 gazatíes y herido a casi 6.000.

Todo ello en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción y la muerte de más de 74.700 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, desde el 7 de octubre de 2023, cuando estalló la actual guerra en Gaza tras los ataques contra territorio israelí cometidos ese día por el grupo islamista palestino Hamás y otras facciones, en los que murieron 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas y trasladadas a la Franja.