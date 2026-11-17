"Se han derrumbado la planta baja, la primera planta y la segunda planta, que estaba parcialmente construida. Se ha rescatado a seis personas, que han sido trasladadas al hospital. Estamos a la espera de los informes médicos para conocer su estado y la gravedad de sus lesiones", dijo el subcomisario de la Zona Norte de Shahdara, Amit Kumar, desde el lugar de los hechos.

El concejal Pankaj Luthra aseguró a la agencia local ANI que las víctimas mortales fueron un hombre de mediana edad y un bebé de tres meses.

Las autoridades informaron de que las labores de rescate estaban casi concluidas y que no creían que hubiera personas atrapadas entre los escombros.

"La jefa de Gobierno de Delhi, Rekha Gupta, "ha instruido a todos los departamentos pertinentes para que garanticen la mejor atención médica posible y brinden toda la asistencia necesaria a las familias afectadas", declaró el Gobierno de Delhi en X.

El incidente ocurre menos de dos semanas después de la muerte de siete personas tras colapsar un edificio de tres plantas en el casco histórico de Nueva Delhi.

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A principios de noviembre, otros dos hombres murieron en el noreste de la capital después de que el techo de un edificio en construcción cediera sobre los trabajadores. En octubre, el colapso de un edificio de cuatro plantas causó cuatro muertos, y en septiembre otras siete personas fallecieron tras el desplome de una residencia estudiantil.