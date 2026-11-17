La iniciativa, denominada Grupo de Trabajo de Implementación del Desafío NDC Azul ("Blue NDC Challenge"), busca cerrar la brecha entre la ambición climática de los países y los recursos disponibles para ejecutarla, después de que un nuevo análisis revelara que más del 60 % de los compromisos oceánicos de los planes climáticos nacionales (NDC, en inglés) corren el riesgo de estancarse por falta de apoyo técnico y financiero.

El lanzamiento se produce tras un año marcado por temperaturas oceánicas récord agravadas por el fenómeno de "El Niño", que ha golpeado gravemente a la pesca, así como a las infraestructuras costeras y sistemas energéticos en todo el mundo.

Según los datos de referencia publicados hoy por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la Plataforma Océano y Clima y Ocean Conservancy, aunque el 95 % de las naciones costeras ya incluyen soluciones oceánicas en sus planes climáticos, el 61 % de estas promesas dependen de ayuda externa.

El informe destaca que los países de ingresos medios concentran el 82 % de los compromisos sin financiación, lo que dificulta la puesta en marcha de nueve de cada diez proyectos en América Latina, África subsahariana y Oceanía.

Por su parte, en los estados de bajos ingresos, el 88 % de los objetivos se centran exclusivamente en la adaptación y la resiliencia para garantizar su supervivencia.

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En cuanto a la mitigación, la descarbonización del transporte marítimo representa casi el 35 % de todos los objetivos de reducción de emisiones basados en el océano, con iniciativas para electrificar puertos comerciales, modernizar buques y escalar el uso de combustibles marinos alternativos.

El embajador de Brasil y copresidente de la coalición, Carlos Márcio Cozendey, subrayó en un comunicado que "la ambición por sí sola no es suficiente" y llamó a trasladar el espíritu de movilización colectiva ("mutirão") impulsado en la COP30 de Belém (Brasil) hacia acciones concretas que cumplan con el Acuerdo de París.

En la misma línea, el director de programas oceánicos del WRI, Jonathan Baines, señaló que el grupo de trabajo permitirá canalizar el apoyo a través del proceso climático de la ONU y las instituciones financieras, lo que demostrará a los países costeros e insulares que sus compromisos contarán con el respaldo necesario para ejecutarse en los próximos cinco años.

El Desafío NDC Azul, lanzado originalmente en junio de 2025 durante la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, ha sumado 19 nuevos signatarios hasta alcanzar los 27 miembros actuales, y prevé incorporar nuevas adhesiones durante la COP31.