Las cuatro alumnas, que forman parte de un club de lectura llamado Little Feminist en el instituto The Cooper School, han pedido al primer ministro Andy Burnham que prohíba "unos contenidos repulsivos pensados claramente para simular a una niña".

Consideran en su 'manifiesto' que la ley actual ya prohíbe generar contenidos pornográficos con personas que sean o simulen ser menores de 16 años, pero el uso de uniformes escolares, vestidos por adolescentes o adultos, crea una "zona gris", porque contribuye a "la sexualización trivial de la infancia".

Aunque la iniciativa ha sido elogiada por su originalidad, el estamento político no la ve muy realista: la subsecretaria de Estado para la lucha contra la violencia sexual contra niñas y mujeres, Alex Davies-Jones, considera "muy problemática" la sexualización de las niñas escolares, "ampliamente incorporada a la cultura popular", pero no cree que la solución pase por el código penal, según declaró a 'The Times'.

La política laborista puso como ejemplo la cantidad de cantantes que se 'disfrazan' de escolares con un propósito claramente sexual, como Britney Spears en un vídeoclip de 1998, por lo que consideró necesario abordar este asunto desde un punto de vista cultural y social, antes que legal.

"Yo no he venido, ni este Gobierno tampoco a venido, a dictar cómo tiene que ser la vida sexual de nadie", reflexionó, insistiendo en que no hay práctica sexual punible si parte del consentimiento entre adultos.

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Mientras que la profesora de la Universidad de Durham Clare McGlynn, que contribuyó a redactar algunas leyes recientes para limitar la pornografía, también ve problemático prohibir unas imágenes cuando, por ejemplo, la mera práctica del sexo con personas adultas que se disfrazan con uniformes escolares es perfectamente legal.