El Ministerio de Exteriores omaní indicó en un comunicado que Araqchí se reunió esta mañana con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, y abordaron "los acontecimientos regionales y los desafíos actuales, así como las opciones diplomáticas disponibles para contener las tensiones y revitalizar los canales de diálogo y negociación".

"El objetivo es ampliar los puntos de entendimiento entre las partes implicadas y evitar que la crisis -y sus repercusiones- sigan escalando", añadió.

Ambos ministros debatieron también sobre la importancia de salvaguardar la seguridad de los corredores marítimos y garantizar la fluidez de la navegación y el comercio internacionales.

Subrayaron la necesidad de mantener "abiertos los canales de comunicación política y diplomática, lo cual contribuye a generar confianza y sienta una base adecuada para abordar las cuestiones pendientes".

Omán e Irán, países ribereños del estrecho de Ormuz, han mantenido contactos constantes en los últimos meses en busca de una solución para la navegación marítima al ser piezas centrales en cualquier fórmula de gestión y seguridad del estrecho.

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Ambas partes destacaron la importancia de "continuar con esfuerzos diplomáticos responsables y de adoptar enfoques basados ​​en el diálogo, los intereses comunes y el respeto a la soberanía de los Estados, con el fin de alcanzar soluciones equilibradas y sostenibles que favorezcan la seguridad y la estabilidad regionales".

El viaje de Araqchí a Omán se produce un día después de su visita a Pakistán -país mediador en el conflicto con Estados Unidos-, donde reclamó la creación de un mecanismo regional de cooperación energética para garantizar el suministro de combustible frente a las consecuencias de la guerra en Irán, que ha afectado a dos rutas estratégicas para el comercio mundial.

Asimismo, también tiene lugar después de que Irán haya vuelto a atacar a países del golfo Pérsico, tras lanzar tres ataques en los últimos días contra bases estadounidenses en Baréin, el último fue este mismo martes con un lanzamiento de drones de la Guardia Revolucionaria iraní contra un radar en la base aérea Sheij Isa.

El cuerpo paramilitar iraní justificó que el ataque fue en represalia por incursiones de drones de Washington en el espacio aéreo iraní.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, las tensiones entre Irán y EE.UU. se han intensificado en las últimas semanas con intercambios de ataques e incidentes en el estrecho de Ormuz, mientras los esfuerzos de mediación para hallar una salida diplomática al conflicto siguen sin dar resultados.