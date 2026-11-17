La llegada del dirigente, que lleva nueve años sin pisar el archipiélago, servirá de cierre de la presidencia rotatoria de Filipinas para esta cumbre del bloque, formado por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental.

El país espera a Trump entre las protestas de varios sectores de la población y las expectativas del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., siendo aún uno de los socios históricos de EE.UU. y muy dependiente de Washington en materia de seguridad, con un tratado de defensa mutua como piedra angular de la relación.

El líder norteamericano, que llegará con la cumbre ya clausurada, espera participar en una reunión especial con los países del bloque, además de en un encuentro con los líderes del QUAD, coalición formada por Japón, India, Australia y Estados Unidos, que no se reúne desde 2024 y que tiene como objetivo contrarrestar a China en el Indopacífico, justo antes del viaje a Shenzhen (China) de Trump.

La visita sirve como antesala del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzen, y donde ya se ha confirmado una reunión trilateral entre los líderes de China, Rusia y EE. UU., Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump.

El bloque también espera reunirse en un encuentro especial con sus ocho países socios, formados por Australia, China, Japón, India, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Rusia y el dirigente de Estados Unidos, al que aún le quedarán unas horas para aterrizar en el archipiélago.

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La crisis y seguridad energética del bloque, especialmente golpeado por la guerra de Irán y el bloqueo de Ormuz, también vuelven a protagonizar la jornada, con la japonesa Sanae Takaichi propoponiendo una reserva conjunta de petróleo asiática este martes.