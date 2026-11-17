Dos sicarios en motocicleta asesinaron a tiros a Rodríguez, de 50 años, en una transitada carretera de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia (centro) y luego se dieron a la fuga.

El crimen quedó grabado en una cámara de seguridad de un local cercano y las autoridades judiciales y gubernamentales han prometido una investigación exhaustiva para encontrar a los responsables y determinar si el móvil está relacionado con su labor periodística.

"El asesinato de Camilo Rodríguez es una señal de alarma en un país considerado durante décadas como un referente de libertad de prensa en Centroamérica. RSF ya había advertido del aumento de las presiones sobre periodistas críticos y de las dificultades para informar con independencia", dijo este martes en un comunicado su director para América Latina, Artur Romeu.

El Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica también emitió este martes un pronunciamiento en el que condena el crimen, pide una investigación y advierte que "el silenciamiento violento de un comunicador no solo arrebata una vida humana y vulnera derechos fundamentales, sino que genera un efecto amedrentador sobre todo el ejercicio periodístico y lesiona el derecho colectivo de la sociedad a estar informada".

La presidenta de la República, Laura Fernández, diputados, organizaciones empresariales y el gremio periodístico costarricense condenaron el asesinato del comunicador, quien en sus perfiles digitales se dedicaba a publicar denuncias sobre corrupción en instituciones del Estado y sobre presuntos narcotraficantes que identificaba con nombres, apellidos y hasta apodos.

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Este crimen ocurre más de dos décadas después de los últimos asesinatos de periodistas: el director del programa de radio La Patada, Parmenio Medina, a quien un sicario mató en 2001, y la periodista de una revista económica, Ivania Mora, asesinada en 2003, también por sicarios.

El homicidio de Camilo Rodríguez también ocurrió en momentos en que Costa Rica experimenta un descenso en el ránking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, en el que el país pasó del lugar 8 en el año 2022 al 38 en 2026.

"Pese a sus sólidas garantías jurídicas, RSF registra un aumento de los ataques verbales contra medios críticos, restricciones al acceso a la información pública y un clima que favorece la autocensura", explicó este martes la organización.

El pasado 11 de noviembre, la cuarta Encuesta Nacional sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación, elaborada por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica, también alertó que el 54,7 % de la población considera que el derecho a la libertad de expresión está en riesgo y que el 58 % cree que ejercer el periodismo en el país es peligroso.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) exigió una investigación exhaustiva y subrayó que "el periodismo costarricense experimenta un tortuoso periodo de afectaciones en muchos sentidos y es fundamental que la sociedad comprenda que cuando se callan las voces de quienes hacen periodismo profesional se está silenciando a todo el país".

El fiscal general, Carlo Díaz, dijo a los medios que el comunicador había denunciado amenazas contra su vida y se encontraba en un programa de atención a víctimas y testigos, pero rechazó acogerse a un esquema voluntario de protección.