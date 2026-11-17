Según el diario, que cita a fuentes conocedoras de la situación, la investigación busca "determinar si la información divulgada por la empresa indujo a error a los inversores" y si la tecnológica incumplió las normas que obligan a las empresas cotizadas a ofrecer información veraz y completa a los inversores.

El diario recuerda que Nvidia ya había tenido que responder a preguntas sobre los contactos de Jensen Huang con Alice Huang, entonces directiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

Megaspeed utilizaba chips de Nvidia para instalar centros de datos de IA en el Sudeste Asiático y estaba bajo investigación del Departamento de Comercio desde finales de 2024 ante la sospecha de desviar parte de esos productos a China, agrega el rotativo.

El WSJ también indica que el Departamento de Justicia ha puesto en marcha varias investigaciones relacionadas con Alice Huang y que Nvidia modificó el año pasado la forma en que comunica sus ventas internacionales de chips, eliminando datos específicos de Singapur.

La relación de Jensen Huang con Alice Huang llevó al consejo de administración de Nvidia a encargar una investigación independiente para determinar si el entonces consejero delegado compartió con ella información confidencial de la compañía o sensible para la seguridad nacional estadounidense.

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A esa relación se sumaron otras dos aventuras extramatrimoniales de Jensen Huang con empleadas de Nvidia, según The New York Times.

Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, donde responderá a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada.

En un comunicado difundido este martes, Huang admitió "la responsabilidad de sus errores" y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves.