Las imágenes de las calles muestran a los agentes desplegados en Mirpur, uno de los principales focos de las movilizaciones en la capital, donde los trabajadores intentaron bloquear carreteras para reclamar que el salario mínimo mensual aumente de 12.500 takas (unos 90 euros) a 30.000 (216 euros).

Según el diario local The Daily Star, la policía empleó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes en Mirpur y en otras zonas industriales próximas a Daca, como Gazipur, Savar y Ashulia, donde también se registraron bloqueos de carreteras y suspensiones de actividad en varias fábricas.

La Guardia Fronteriza se mantiene desplegada en las áreas industriales de Daca, Gazipur y Narayanganj, según información difundida por la propia fuerza.

Las protestas, iniciadas a mediados de octubre y extendidas desde entonces a los principales centros textiles del país, han provocado el cierre temporal o indefinido de decenas de fábricas. El lunes, al menos 62 plantas permanecían cerradas en Gazipur, Savar y Ashulia, según los datos publicados por The Daily Star.

El conflicto se ha intensificado tras el aplazamiento hasta el 23 de noviembre de una reunión de la junta encargada de negociar los nuevos salarios, en la que estaba previsto que los representantes empresariales presentaran su propuesta.

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Los trabajadores reclaman un incremento sustancial de sus remuneraciones frente al encarecimiento del coste de vida, mientras el Gobierno intenta alcanzar un acuerdo que permita normalizar la producción.

Bangladés es el segundo mayor exportador mundial de prendas de vestir y la industria de la confección genera alrededor del 80 % de los ingresos por exportaciones del país. El sector abastece a numerosas marcas internacionales y emplea a millones de trabajadores, en su mayoría mujeres.