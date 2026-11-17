El Mando General de la Fuerza de Defensa de Baréin informó en un comunicado de que sus baterías antiaéreas lograron neutralizar las amenazas e impedir que alcanzaran sus objetivos previstos, en lo que calificó como una continuación del "enfoque hostil sistemático" de Irán mediante "ataques malintencionados" dirigidos contra el reino.

En la nota, el Ejército bareiní subrayó que todas sus ramas y unidades permanecen en el "máximo estado de alerta" y plenamente preparadas para defender el territorio nacional.

El comunicado de Manama se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní asegurara esta madrugada que sus "drones de combate" ejecutaron una "operación de precisión" contra un sistema de radar de las fuerzas estadounidenses en la base área de Sheij Isa, en Baréin, según recogió la agencia iraní Tasnim.

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria, esta ofensiva responde en represalia a presuntas incursiones de drones de Estados Unidos en el espacio aéreo iraní, tras una serie de operaciones de defensa aérea en las que Teherán afirma haber interceptado, destruido y capturado aeronaves no tripuladas estadounidenses.

Esta nueva serie de incidentes rompe casi cuatro meses de calma en territorio bareiní, ya que Irán no golpeaba el reino desde finales de julio, tras una intensa oleada de bombardeos contra posiciones militares con presencia estadounidense registrada a lo largo de junio y julio.