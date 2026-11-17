Está previsto que el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición formado por socialdemócratas y conservadores apruebe el miércoles la propuesta de nombramiento del economista de 57 años, que imparte actualmente clases en la Universidad de Princeton, en EE.UU.

Su nombramiento constituiría "una elección de gran calidad" desde el punto de vista académico y profesional, señalaron las fuentes.

A la espera de la luz verde definitiva mañana y siguiendo la lógica de los equilibrios en los nombramientos europeos, aumentan las posibilidades de que el español Pablo Hernández de Cos se convierta en el próximo presidente del BCE en sustitución de Christine Lagarde, que anunció su renuncia para el 7 de febrero de 2027.

Además de Hernández de Cos sigue en la carrera el neerlandés Klaas Knot y que las dos posiciones clave, es decir la Presidencia del BCE y la del economista jefe, quedaran en manos de representantes del norte de Europa, sería algo extraordinario.

El pasado día 12 se supo que el Gobierno de Francia se inclina por apoyar al español para presidir el BCE frente a Knot, con un perfil mucho más duro en política monetaria que el español.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las fuentes cercanas al Gobierno germano indicaron a EFE que, actualmente no hay previsto un anuncio oficial sobre el apoyo alemán al candidato español, que queda no obstante implícito con el movimiento que se conoció hoy en Berlín.

El pacto sobre el futuro presidente del BCE depende del reparto de los dos puestos del directorio ejecutivo a los que aspiran Francia y Alemania: el cargo de economista jefe, que el irlandés Philip Lane abandonará a finales de mayo, y el de directora de operaciones de mercado que ostenta hasta el 3 de enero la alemana Isabel Schnabel, quien asumirá un puesto en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras la propuesta de Klingbeil a Merz toma forma un reparto según el cual Hernández de Cos se haría con la presidencia, mientras que Berlín asumiría con Brunnermeier el puesto de economista jefe al que renunciaría París, que ocuparía a cambio la cartera de operaciones de mercado en la persona de Laurence Boone, según Le Monde.

Brunnermeier es actualmente titular de la cátedra Edwards S. Sanford en el Departamento de Economía de la Universidad de Princeton y director del Centro Bendheim de Finanzas de Princeton.

Su investigación se centra en la resiliencia, los mercados financieros internacionales, la teoría monetaria y la macroeconomía, con especial atención a las burbujas financieras, la liquidez, las crisis financieras y el dinero digital.

Brunnermeier obtuvo su doctorado en la London School of Economics (LSE) y recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Ratisbona.

Entre sus libros galardonados figuran A Crash Course on Crises (Un curso acelerado sobre las crisis), The Resilient Society (La sociedad resiliente) y The Euro and the Battle of Ideas (El euro y la batalla de las ideas).