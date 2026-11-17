La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, recordó que los primeros "casos autóctonos se volvieron a registrar entre abril y junio de 2025" y que las estrategias de "contención y vigilancia epidemiológica" aplicadas por el entonces Gobierno de Luis Arce (2020-2025) "fueron deficientes".

Por esto, según la ministra, el año pasado se registraron 444 casos, si bien en lo que va de 2026, la cifra se redujo en un 83 %, a 76 contagios confirmados.

Esto fue posible mediante "una nueva estrategia de contención contra esta epidemia" en la que se invirtieron más de 11 millones de dólares en la compra de vacunas, lo que permitió la inmunización de 2,4 millones de niños, adolescentes y jóvenes contra el sarampión, mencionó.

Flores sostuvo que de los 45 municipios afectados por la enfermedad, el 93 % "ya ha cerrado el brote epidémico" y "llevan más de tres meses sin casos confirmados".

Los tres municipios con "cadenas activas" y bajo "vigilancia permanente" son Santa Cruz, La Paz y El Alto, los más poblados del país.

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"Nuestra prioridad es cortar definitivamente la transmisión de esta enfermedad y para ello, tenemos como objetivo inmediato cerrar estas últimas cadenas mediante cuatro pilares", afirmó la ministra.

Estas acciones incluyen el "bloqueo con vacunas de manera oportuna", la vigilancia epidemiológica "continua", el control en fronteras y la coordinación con los gobiernos regionales y los municipales, al igual que con instituciones y organizaciones civiles.

"Con este esfuerzo de gobernaciones, alcaldías, Gobierno nacional, los trabajadores, la sociedad civil en su conjunto, estamos seguros de que Bolivia va a volver a ser un país libre de sarampión", aseguró.

La OPS retiró este martes a México, Bolivia y Estados Unidos el estatus de país libre de sarampión, debido a menores indices de vacunación que han permitido la transmisión sostenida del virus.

Durante una rueda de prensa, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, anunció que esta medida llega tras el análisis realizado por la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (RVC), que se reunió del 10 al 13 de noviembre.

En junio de 2025, el entonces Gobierno de Arce declaró la emergencia sanitaria nacional por el incremento de los casos de sarampión y acordó con los gobiernos regionales el inicio de una vacunación masiva, principalmente de niños de 1 a 5 años que son considerados el grupo más vulnerable.