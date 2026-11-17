"Un déficit persistente de oferta en relación con la formación de hogares mantendría elevadas las presiones sobre los precios y podría limitar cada vez más la movilidad laboral y la llegada de trabajadores. Al mismo tiempo, el aumento de los costes de construcción podría lastrar aún más la inversión residencial", apunta el Ejecutivo comunitario en sus nuevas previsiones macroeconómicas para España.

Aunque la escasez de vivienda es un riesgo generalizado en la Unión Europea, este afecta más a países que, como España, tienen un crecimiento económico basado principalmente en la creación de empleo, sobre todo derivada de la llegada de inmigrantes, según explican fuentes comunitarias.

"España no es la única, pero en una economía que crece rápido como España, este es un auténtico problema más que en otros países, porque realmente podría poner un tope al crecimiento económico", apuntan.

En primer lugar, la falta de vivienda en relación con la demanda crea problemas de movilidad laboral interna -por ejemplo desde zonas rurales hacia áreas urbanas donde se concentra el empleo-, que afectan sobre todo a las personas jóvenes, grupos vulnerables y hogares con ingresos bajos o medios.

Al mismo tiempo, puede actuar como un freno para la llegada de inmigrantes, que ha sido un factor "clave" de la expansión del empleo y, por ende, del aumento del consumo privado, lo que se traduciría en "menos empleo, eventualmente menos consumo, menos actividad económica y menos crecimiento del PIB", según las mismas fuentes.

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Por el lado de la oferta, la construcción residencial podría verse afectada a la baja por el aumento de los costes de los materiales de construcción y de la inflación, que está reduciendo los márgenes para los constructores.

La nota positiva para España la pondría el repunte de la concesión de permisos de construcción en los últimos trimestres, aunque este efecto solo se notará a más largo plazo puesto que se tarda hasta tres o cuatro años en construir efectivamente esas viviendas, señalan.

Esta es la tónica también en el conjunto de la UE, para la que el informe de la Comisión Europea avisa de que el entorno de elevados tipos de interés "seguirá lastrando la construcción de viviendas" en el bloque y sólo se recuperará "modestamente" en un horizonte de dos años tras "estancarse" en 2026.

"Debido a los elevados costes reales (descontada de la inflación), la falta de trabajadores y unas condiciones de financiación más duras (...), es probable que una recuperación de la demanda empuje más los precios que la nueva oferta (de viviendas), especialmente en áreas metropolitanas donde se concentra la escasez", remarca el documento.

El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, se refirió a esta problemática en la rueda de prensa en la que presentó las nuevas previsiones económicas de Bruselas al ser preguntado específicamente por el caso de Portugal.

El ex primer ministro letón señaló que se trata de un "problema" que la Comisión Europea está evaluando a nivel europeo y apuntó a la necesidad de adoptar medidas centradas principalmente en mejorar la oferta de viviendas y acelerar los permisos de construcción.

Bruselas prevé hacer un análisis más detallado de la situación de la vivienda la próxima primavera, cuando emita sus recomendaciones específicas para cada uno de los Veintisiete.