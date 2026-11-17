El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, presentó las Previsiones de Otoño del Ejecutivo comunitario, en las que este subraya que la economía europea se comportó "mejor de lo esperado" hasta septiembre y "está lista para seguir expandiéndose".

Así, la previsión de Bruselas para la zona euro en 2026 pasa del 0,9 % que calculó en mayo al 1,2 % que prevé ahora, una tasa de crecimiento del PIB que se mantendrá en 2027 y que aumentará al 1,3 % un año después.

El conjunto de la Unión Europea experimenta una tendencia idéntica, con un crecimiento del PIB esperado del 1,4 % este año (también tres décimas más que el cálculo anterior) y el próximo, mientras que la expansión en 2028 será del 1,5 %.

"La economía global y el comercio siguen expandiéndose y la fuerte inversión en IA ayuda a impulsar la demanda de exportaciones europeas", relató el letón, quien sin embargo, advirtió del "alto grado de incertidumbre" que domina las proyecciones, en especial por el conflicto en Oriente Medio al que se suman otros riesgos potenciales en el sistema financiero o el entorno tecnológico.

El optimismo de Bruselas reside en unos primeros nueve meses del año que superaron las expectativas gracias al mayor consumo y al "pronunciado" rebote de las exportaciones, frente a una inversión por debajo de lo esperado y unos hogares que han visto menguar su poder adquisitivo como consecuencia de los precios.

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La mayoría de los países vieron crecer sus economías por encima de lo previsto en el tercer trimestre, en especial Irlanda, Países Bajos, Italia y una Alemania para la que la Comisión prevé un crecimiento en 2026 del 1,3 % frente al 0,6 % que calculó en primavera.

España repetirá como la economía con mayor crecimiento de su PIB entre las cuatro grandes, con una expansión esperada este año del 2,6 % (dos décimas más) y por delante del 1 % de Italia (cinco décimas más).

Las previsiones son más pesimistas para Francia, cuya previsión de crecimiento para este año cae a la mitad: del 0,8 % que Bruselas estimaba en mayo al 0,4 % que proyecta ahora.

A su vez, Dinamarca será el país con mayor crecimiento económico del bloque este año (4,5 %), seguido de Malta y Eslovenia (3,9 %), Polonia (3,5 %), Chipre (3,4 %), Suecia (2,8 %) y Bulgaria y Lituania (2,7 %); todos estos por delante del 2,6 % de España y también de Letonia.

Después se encuentran Portugal (2,3 %), Estonia (2,2 %), Croacia (2,1 %), Alemania, Países Bajos, Chequia y Hungría (1,8 %), Finlandia (1,6 %), Alemania y Luxemburgo (1,3 %), Italia (1 %), Austria y Eslovaquia (0,8 %), Bélgica (0,7 %) y Francia (0,4 %).

Irlanda (-0,4 %) y Rumanía (-0,3 %) son los únicos socios del club para los que Bruselas prevé una contracción al cierre de este año.

Sin embargo, el dinamismo que augura la Comisión tendrá lugar en un entorno de encarecimiento de los precios, con una inflación que cerrará este año en una media del 3,2 % de la eurozona y que apenas se moderará en 2027 (3,1 %), para después caer al 2,1 % en 2028, rozando ya el objetivo del 2 % que persigue el Banco Central Europeo (BCE).

En el conjunto del bloque la inflación será ligeramente superior, con una tasa del 3,3 % en 2026 que bajará al 3,2 % en 2027 y al 2,3 % en 2028.

El alza del precio de la energía, especialmente de los combustibles, como consecuencia de la guerra en Oriente Medio, será el principal factor de empuje de los precios y llevará a la inflación a alcanzar un pico por encima del 4 % interanual en algún punto entre 2026 y 2027, según auguran los servicios económicos europeos.

Después, la inflación energética se moderará a lo largo del próximo ejercicio por una caída "gradual" del precio de los combustibles que compensará "con creces" el encarecimiento de la electricidad y el gas.

El precio de los alimentos, que "empezó a aumentar" en octubre, se "acelerará" por la energía, los fertilizantes y el impacto de las condiciones climáticas extremas del verano en los cultivos.