El asunto se abordó este martes en una reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos de la Unión Europea, que se encarga de asesorar y votar sobre las medidas sanitarias y de seguridad alimentaria que regulan toda la cadena agroalimentaria europea.

En esa reunión, "varios" países pidieron una serie de aclaraciones en relación con la posible readmisión en el mercado de las importaciones de aves y miel de Brasil, confirmaron este martes a EFE fuentes comunitarias.

Bruselas "dedicará ahora tiempo a analizar estos comentarios y cuestiones", con el fin de continuar el debate en la próxima reunión del comité, que tendrá lugar los próximos 7 y 8 de diciembre, indicaron las mismas fuentes.

Hace un mes, Brasil informó de que la Unión Europea podría retomar en breve las importaciones de aves y miel procedentes de ese país, después de una reunión entre ministros brasileños y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

El cierre del mercado se produjo el pasado 3 de septiembre, cuando la UE suspendió las importaciones de carnes, pollo, pescado, huevos y miel procedentes del país suramericano argumentando que Brasil no podía demostrar que cumple las normas sobre el uso de antimicrobianos durante toda la cadena productiva de sus productos agropecuarios.

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A la vez, Bruselas llevó a cabo desde el pasado agosto una auditoría a los productores de carne de ave y de miel y afirmó que, de ser positivas las conclusiones, podría proponer volver a autorizar a Brasil para exportar carne de aves de corral y/o miel a la UE.

La legislación de la UE establece en particular que no está permitido el uso de antibióticos para fomentar el crecimiento o aumentar el rendimiento en el ganado, y que tampoco deben utilizarse para tratar animales los antimicrobianos reservados para infecciones humanas.

El impacto de la suspensión es importante en el comercio bilateral, ya que Brasil es el mayor productor y exportador mundial tanto de carne bovina como de pollo, y la UE uno de sus principales mercados.