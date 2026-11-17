Aunque la preventa general fue anunciada para el jueves 19 de noviembre, durante la jornada de este martes se difundió de manera masiva un enlace especial del sitio web de la empresa encargada de la venta junto con "el código de los fans" necesario para tener acceso a la compra de boletos.

De hecho, el mensaje con el link y el código que se difundió por la aplicación de WhatsApp estaba acompañado de la etiqueta "reenviado muchas veces".

Y así, decenas de seguidores han podido obtener las entradas, aunque hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado sobre esta situación y en la página de inicio de su portal web aún no aparece públicamente el enlace del evento.

Desde temprano varias personas publicaron en redes sociales capturas censuradas de sus entradas, mientras que otras que habían intentado comprar por la página web se dirigieron a una taquilla física de la empresa en un centro comercial caraqueño para denunciar que no les llegaron los boletos -que cuestan entre 60 y 650 dólares- al correo pese a haber pagado.

Shakira anunció hace unos días que extenderá su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' para llevarla a varias ciudades latinoamericanas, entre ellas al Estadio Monumental Simón Bolívar, en Caracas, con una capacidad para hasta 50.000 personas, y así volver a Venezuela después de 16 años sin presentarse.

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Un club de fans de la intérprete de Barranquilla exigió en un comunicado transparencia y claridad en el proceso y señaló que la circulación de "un supuesto enlace de preventa exclusiva (...), sin un anuncio oficial previo ni información que confirmara su legitimidad, generó confusión, incertidumbre y desconfianza".

"A esto se suma la información de que presuntamente el 70 % del recinto habría sido vendido durante dicha preventa, lo que despierta legítimas inquietudes sobre la disponibilidad real de entradas para el público", indicó el club.

La última vez que la colombiana estuvo en este país suramericano fue en marzo de 2011, cuando presentó el 'Sale el Sol World Tour' en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas.