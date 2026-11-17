A través de un informe presentado en el marco de la Cumbre del Clima (COP31) en Antalya, Turquía, la Cepal enfatizó la urgencia de la región por adaptarse al cambio climático, incorporando este tipo de riesgos en la planificación macroeconómica, los presupuestos públicos y las decisiones de inversión.

"Adaptarse al cambio climático no es solo una necesidad ambiental, es también una decisión económica estratégica. Invertir en resiliencia permite proteger nuestra infraestructura, nuestra productividad y nuestros ecosistemas, pero también generar oportunidades de innovación y empleo", destacó el director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, Carlos de Miguel.

El documento, titulado 'La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe 2026', plantea que, si se mantiene la trayectoria actual de las políticas climáticas, el PIB per cápita de la región podría ser 7 % inferior hacia 2050, con pérdidas estimadas de entre 4 % y 12 %.

De la misma forma, subraya que el estrés térmico causado por el calentamiento global podría reducir la productividad laboral entre 14 % y 17 %, según el efecto de este fenómeno en cada país.

Frente a esto, el informe resalta que "la adaptación debe consolidarse como una política de desarrollo económico" en la región y que, más allá de reducir las pérdidas asociadas al cambio climático, puede contribuir a "superar restricciones estructurales que limitan la productividad y el desarrollo económico".

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Entre las recomendaciones presentadas por la Cepal se destacan la promoción de las soluciones basadas en la naturaleza, la protección de ecosistemas y el fomento de la innovación tecnológica en sectores como la agricultura, la infraestructura y la gestión del agua.

De acuerdo a los datos recogidos en el reporte, el financiamiento climático en la región se duplicó entre 2020 y 2024 hasta alcanzar los 108.000 millones de dólares, pero solo el 12 % de estos recursos se destinó a la adaptación, mientras que en su mayoría se enfocaron a mitigación y, en menor medida, a proyectos con ambos objetivos.

La importancia de profundizar la cooperación regional fue otro de los puntos destacados en el informe, como una vía para ampliar el acceso a financiamiento internacional, transmitir conocimientos y desarrollar metodologías comunes para evaluar riesgos, inversiones y resultados de la política climática.

De los 33 países de la región, solo 18 cuentan con estimaciones del impacto económico de sus medidas de adaptación, lo que según el informe dificulta dimensionar las inversiones necesarias y movilizar recursos para cumplir compromisos climáticos.