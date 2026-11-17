Uno de los principales motivos de atención médica fueron las altas temperaturas, por encima de los 30 grados centígrados, los días en que el pontífice encabezó las misas más multitudinarias en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, y en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, donde se reunieron más de medio millón y millón de personas, respectivamente.

En ambos casos, decenas de miles de participantes llegaron a esas zonas desérticas la noche anterior, durmieron al aire libre, y luego soportaron el intenso calor durante las misas realizadas en la mañana del último viernes en Chiclayo y del lunes en Lima.

El seguro social movilizó profesionales de salud, ambulancias y puestos médicos ubicados en los principales puntos de concentración de fieles, mediante el trabajo articulado del itinerante Hospital Perú, el Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) y las redes asistenciales.

En la misa realizada en la Base Aérea Las Palmas, EsSalud brindó 600 atenciones médicas y debido a la gran convocatoria de asistentes instaló dos puestos médicos de avanzada y dos puestos médicos satelitales, además de desplegar cuatro ambulancias con personal asistencial preparado para realizar traslados de emergencia cuando fuera necesario.

Asimismo, en las demás actividades papales realizadas en Lima, los equipos de EsSalud brindaron otras 139 atenciones médicas, principalmente a personas afectadas por el calor, el agotamiento y diversas descompensaciones.

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En Chiclayo, donde miles de personas se congregaron en las Pampas de Pimentel para participar en la misa papal, los profesionales de EsSalud realizaron más de 400 atenciones médicas.

A su vez, en la surandina ciudad de Cusco, donde León XIV estuvo el último domingo, los equipos médicos registraron 60 atenciones por diversos problemas de salud, entre ellos síntomas asociados al mal de altura, afecciones relacionadas con el calor, contusiones y dolores abdominales.

Durante la visita a Santa Cruz de Succhabamba, en la región andina de Cajamarca, el seguro social brindó 81 atenciones en los puestos médicos y ambulancias destinadas a esta localidad, que corresponde a la diócesis de Chiclayo, que León XIV dirigió durante ocho años.

En la ciudad amazónica de Pucallpa, que el papa visitó también el último domingo, EsSalud atendió a cinco personas como parte del operativo preventivo organizado para acompañar las actividades del Santo Padre.

Los servicios sanitarios de Perú también previeron unidades médicas de cuidados intensivos que siguieron el traslado del papa durante todo su periplo de seis días en el país, teniendo en cuenta su reciente operación por un cáncer al pulmón que requirió el retiro del lóbulo inferior de su pulmón derecho.