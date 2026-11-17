El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun señaló en rueda de prensa que Washington continúa generalizando el concepto de "seguridad nacional" y abusando de las medidas de control de la exportación.

"Llega incluso a interferir sin razón en el comercio y la cooperación tecnológica normales de China con otros países, y a reprimir de forma injustificada el desarrollo de las industrias chinas de alta tecnología", subrayó Guo, que calificó el caso de "coerción económica" y "jurisdicción extraterritorial".

El portavoz determinó que la medida contraviene el consenso alcanzado por ambas partes, perjudica a las empresas chinas y altera la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales, y advirtió que Pekín adoptará "las medidas necesarias" para defender "sus derechos e intereses legítimos".

La norma, anunciada el lunes por el Departamento de Comercio estadounidense (DOC, en inglés), exige a empresas de Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia y Brasil obtener licencias de exportación estadounidenses para chips avanzados, al considerar que estos países "presentan un riesgo superior al habitual de que tales chips sean desviados ilegalmente hacia China".

Su objetivo es "garantizar que las restricciones existentes sobre el acceso a tecnología estadounidense sensible no puedan ser eludidas mediante acuerdos de computación remota que involucran centros de datos en terceros países", dijo el departamento en un comunicado.

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La regulación se conoce en pleno escándalo por la renuncia del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, quien mantuvo una relación extramarital con Alice Huang, empresaria china y exejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que la mujer fue reclutada por Pekín para acercarse al fundador de Nvidia y están investigando a Megaspeed por supuesto contrabando de chips a China.

Washington anunció la nueva norma antes de la gira asiática del presidente estadounidense, Donald Trump, quien se encontrará con el mandatario chino, Xi Jinping, el próximo jueves durante la cumbre de líderes de APEC en Shenzhen.