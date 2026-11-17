En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó "no tener información" al ser preguntado por si Kim asistirá a la cita, así como por el eventual encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin.

Trump planteó el lunes la posibilidad de sostener una reunión con Kim si el líder de Corea del Norte visita China, en medio de las intenciones del inquilino de la Casa Blanca de reunirse con su homólogo norcoreano este año.

El Kremlin, por su parte, dijo en la víspera que no descarta una reunión entre Putin y Kim en Shenzhen, ante el fortalecimiento de los lazos bilaterales iniciado en 2024, que incluye un pacto de defensa mutua en caso de agresión.

Además, en vísperas de la cumbre de la APEC, Kim visitó el domingo y el lunes varios proyectos en Samjiyon, una ciudad que Pionyang busca convertir en destino turístico cercana a la frontera con China, informó este martes la agencia estatal KCNA.