El Ejército israelí, que no menciona la muerte de la mujer, explicó en un comunicado que unos "terroristas" embistieron con su vehículo un coche israelí y, a continuación, salieron armados y atacaron a sus ocupantes, "que respondieron disparando para eliminar la amenaza".

La fuente militar añadió que hay heridos israelíes y palestinos, sin precisar su número ni su estado.

Según fuentes de seguridad citadas por la agencia oficial palestina Wafa, la fallecida es Fida Mohamed Fheidat y el número de heridos había alcanzado los diez la mañana del martes. Medios palestinos difundieron la imagen del cuerpo de una mujer tendido en el suelo y rodeado de sangre.

La Media Luna Roja Palestina informó por su parte la noche del lunes de que sus equipos atendieron a cinco heridos por munición real en Al Duyuk, entre ellos una mujer con un disparo en la cabeza, un hombre de 65 años alcanzado en el muslo y un joven herido también en el muslo "por disparos de colonos".

Las fuerzas de seguridad israelíes persiguen a sospechosos y han establecido controles en toda la zona, según el Ejército, que indicó que "los detalles del incidente aún se están revisando".

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Según Wafa, tras los disparos las fuerzas israelíes irrumpieron en Al Duyuk al Tahta y cerraron la entrada sur y las dos entradas del norte de Jericó.

El ataque se produce dos semanas después de que, el 4 de noviembre, familias de colonos de la organización Najala tomaran ocho casas en esa zona de las afueras de Jericó, que aseguran haber comprado, en una operación avalada por el Consejo Regional de Binyamin, un organismo público israelí que administra los asentamientos de la zona, ilegales según el derecho internacional.

Según constató EFE, la toma de las viviendas fue acompañada de violencia contra trece familias palestinas que vivían cerca y supuso la expulsión de unos setenta beduinos, que desde entonces malviven en un descampado cercano. Un oficial israelí dijo entonces a EFE que la acción se produjo "sin coordinación ni aprobación previa" del Ejército.