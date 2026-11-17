El Ejército israelí, que no menciona la muerte de la mujer, explicó en un comunicado que unos "terroristas" embistieron con su vehículo un coche israelí y, a continuación, salieron armados y atacaron a sus ocupantes, "que respondieron disparando para eliminar la amenaza".

La fuente militar añadió que hay heridos israelíes y palestinos, sin precisar su número ni su estado.

Según el Ministerio de Sanidad palestino, la fallecida es Fida Salem Hayay Fheidat y los seis heridos sufrieron lesiones de leves a graves, mientras que fuentes de seguridad citadas por la agencia oficial palestina Wafa elevaron a diez el número de heridos la mañana del martes. Medios palestinos difundieron la imagen del cuerpo de una mujer tendido en el suelo y rodeado de sangre.

La Media Luna Roja Palestina informó por su parte la noche del lunes de que sus equipos atendieron a cinco heridos por munición real en Al Duyuk, entre ellos una mujer con un disparo en la cabeza, un hombre de 65 años alcanzado en el muslo y un joven herido también en el muslo "por disparos de colonos".

Según testigos y vecinos citados en un comunicado remitido a periodistas por la activista israelí Yael Sela, de la organización Palestine Solidarity Co-Op, los hechos ocurrieron en una calle residencial del Área A, bajo control palestino según los Acuerdos de Oslo, a pocas calles de las viviendas ocupadas por los colonos.

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Según estos testimonios, un grupo de tres colonos, conocidos por los vecinos como los "guardias" del nuevo asentamiento, patrulla habitualmente la zona en quads para "intimidar" a los residentes, y fueron ellos quienes "iniciaron la fricción". Cuando estalló el enfrentamiento, dos de ellos bajaron de sus vehículos y abrieron "un intenso fuego real" contra los vecinos, añadió Sela, que aseguró que los testigos niegan que ningún vehículo o persona palestina atacara a los colonos.

Según vecinos palestinos citados por la activista, el Ejército llegó inmediatamente después y, tras consultar en privado con uno de los colonos, detuvo a palestinos a petición de este.

Las fuerzas de seguridad israelíes persiguen a sospechosos y han establecido controles en toda la zona, según el Ejército, que indicó que "los detalles del incidente aún se están revisando".

Según Wafa, tras los disparos las fuerzas israelíes irrumpieron en Al Duyuk al Tahta y cerraron la entrada sur y las dos entradas del norte de Jericó.

El ataque se produce dos semanas después de que, el 4 de noviembre, familias de colonos de la organización Najala ocuparan ocho casas en esa zona de las afueras de Jericó, que aseguran haber comprado, en una operación avalada por el Consejo Regional de Binyamin, un organismo público israelí que administra los asentamientos de la zona, ilegales según el derecho internacional.

Según constató EFE, la toma de las viviendas fue acompañada de violencia contra trece familias palestinas que vivían cerca y supuso la expulsión de unos setenta beduinos, que desde entonces malviven en un descampado cercano. Un oficial israelí dijo entonces a EFE que la acción se produjo "sin coordinación ni aprobación previa" del Ejército.