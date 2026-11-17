Mondlane se presentó ante el tribunal para el inicio del proceso, en el que está imputado por cargos de apología pública del delito, incitación a la desobediencia colectiva, instigación pública al delito, instigación al terrorismo e incitación al terrorismo, según publicaron medios locales.

Durante la vista, la defensa alegó irregularidades cometidas por la Fiscalía, a la que acusó de entregar al acusado una copia de la acusación, firmada por el secretario judicial, mientras que la ley estipula, según los abogados, que el acusado debe recibir una copia que contenga el nombre y la firma del magistrado responsable de la investigación.

Además, se quejó de que la Fiscalía retuvo los expedientes, lo que impidió a Mondlane solicitar una audiencia preliminar.

El líder opositor mozambiqueño llamó a la población a salir a las calles al calificar de fraude electoral los resultados de los comicios generales de octubre de 2024.

Según los resultados anunciados por el Consejo Constitucional mozambiqueño, el actual presidente, Daniel Chapo, obtuvo el 65,17 % de los votos en la votación presidencial, mientras Mondlane quedó segundo con el 24,19 % del sufragio.

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Los resultados permitieron mantenerse en el poder al Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), que ha ocupado la Presidencia del país desde su independencia de Portugal en 1975.

Los comicios provocaron fuertes protestas en todo el país, en las que la represión de la Policía, que empleó munición real y gases lacrimógenos, causó la muerte de al menos 361 personas, según la ONG local Plataforma Electoral Decide.