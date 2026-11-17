El Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) fue el encargado de intervenir en este taller clandestino equipado para el montaje completo de las armas en el asentamiento de Baixa do Sapateiro, una zona dominada por la organización narcotraficante Terceiro Comando Puro (TCP).

La información llegó a los agentes gracias a la Policía Federal que, durante el pasado mes de junio, detuvo a Clayton Combe Ribeiro, de 31 años, sospechoso de administrar esta fábrica de armas de fuego a escala industrial para diversas organizaciones del narco carioca.

Los investigadores calculan que la capacidad productiva de esta planta llegaría a las ocho unidades de fusil diarias, por lo que podría alcanzar una cifra anual de 3.000 fusiles.

Desde 2016 el estado se incautó de cerca de 6.000 armas de alto calibre, por lo que la Policía señala que las máquinas intervenidas tendrían la capacidad de reponer en dos años el volumen de fusiles que han tardado diez en retirar de las manos del crimen organizado.

Se trata de la segunda jornada consecutiva de intervenciones contra el Terceiro Comando Puro en el conjunto de favelas, por lo que los criminales respondieron quemando barricadas en la zona norte de Río, lo que afectó al tráfico y provocó la cancelación de las clases en 43 centros educativos.