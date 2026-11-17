En el operativo, denominado Fénix 653 y ejecutado por la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General del Estado y Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos tras 10 meses de investigación, se detuvo a tres personas.

La operación se realizó en la provincia costera de Manabí, una de las ocho en las que este mes se renovó, por treinta días, el estado de excepción para combatir la inseguridad.

Los sujetos involucrados presuntamente enviaban armas, municiones, partes y accesorios desde Estados Unidos hacia Ecuador, ocultándolos en encomiendas internacionales entre mercancías lícitas, indicó el ministro.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, entre ellas Los Lobos, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.