Según la dependencia mexicana, durante las operaciones encabezadas por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se aseguraron también más de 11.000 litros de precursores químicos y dos toneladas de otras sustancias.

Detalló también que el primer laboratorio fue ubicado en el poblado de Tanques, situado en el municipio de Elota, en Sinaloa (noroeste), donde se decomisaron unos 1.000 litros y 800 kilos de metanfetamina, así como 800 litros de precursores químicos y 210 kilos de sustancias de uso dual.

La segunda acción ocurrió en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán (oeste), donde se localizaron dos narcolaboratorios y cerca de 1.600 kilos de metanfetamina, a lo que se sumaron 10.830 litros de precursores químicos y 2.000 kilos de sustancias de uso dual.

En los inmuebles se encontraban vehículos, reactores, tanques y materiales para la producción de las sustancias ilícitas.

El Gabinete de Seguridad destacó ambos operativos como un fuerte golpe al crimen organizado, ya que representó una afectación económica estimada en 1.419 millones de pesos (unos 76,9 millones de dólares).

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Durante la Administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se han desmantelado 2.800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina, según las autoridades federales.

Sinaloa y Michoacán figuran entre los estados más afectados por la violencia en México, en parte por la presencia de carteles del narcotráfico, entre ellos el Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana, designados por el Gobierno de Estados Unidos como organizaciones terroristas.