Se trata de una operación internacional en la que participó la Policía Nacional española y que se saldó con la detención de medio centenar de personas en España, Suiza, Alemania y República Checa.

En España fue localizado y arrestado uno de los máximos responsables de la red en una vivienda situada en Gran Canaria, informa la Dirección General de la Policía.

La organización llegó a introducir en Europa varias toneladas de cocaína, mediante la creación de un complejo entramado empresarial para aparentar legalidad en su transporte y facilitar el tráfico internacional de la droga, simulando que los envíos eran transacciones mercantiles de fruta.

De la droga introducida a través de esta estructura logística destaca la incautación de 750 kilos de cocaína llevada a cabo el pasado mes de agosto en Amberes (Bélgica).