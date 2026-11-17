Las acciones de Deutsche Bank bajaban un 5,8 %, hasta 31 euros, en los primeros compases de la negociación de la Bolsa de Fráncfort.

Varios medios de comunicación internacionales acusan a Deutsche Bank, tras analizar más de 15 millones de documentos internos del banco que fueron filtrados a periodistas, de proteger sus beneficios del banco obtenidos de su relación comercial con los oligarcas rusos durante años y pese a las advertencias de los controles internos para combatir el blanqueo de dinero y gestionar la relación con clientes problemáticos

En el análisis de más de nueve millones de correos electrónicos, informes, presentaciones y anotaciones de calendario participaron, entre otros el semanario alemán "Der Spiegel", la segunda cadena de televisión pública alemana "ZDF", el diario estadounidense "The New York Times" y el diario británico "Financial Times".