Por ello, Deutsche Bank hizo hincapié este martes en que ha actuado con determinación para proteger esta información y que continuará haciéndolo.

Deutsche Bank considera que se ha transformado bajo el liderazgo de Christian Sewing, su actual consejero delegado, y que ha invertido mucho en su entorno de control.

Asimismo, Deutsche Bank ha recuperado su rentabilidad de forma sostenible, como demuestran los beneficios récords del año pasado y los últimos trimestres.

"Mantenemos nuestro firme compromiso de seguir mejorando continuamente nuestro entorno de control, fortalecer la integridad de nuestra cultura corporativa y completar todas las medidas de mejora que aún quedan pendientes", añadió Deutsche Bank al ser preguntado por las acusaciones de facilitar la corrupción en varios medios de comunicación de todo el mundo.

"La información publicada en los medios hace referencia a presuntos documentos internos de hace varios años, que habrían sido revelados por denunciantes", según Deutsche Bank.

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Las informaciones publicadas por un consorcio de periodistas internacionales que opera bajo los nombres de "Project Barracuda" y "Barracuda Media" y que acusan a Deutsche Bank de permitir la corrupción "se remontan a hace muchos años, en algunos casos, incluso a dos décadas atrás", según el primer banco privado de Alemania.

"En su momento, analizamos estos asuntos en la medida en que resultaba pertinente y colaboramos estrechamente con los organismos reguladores", añadió el banco.

Deutsche Bank considera que ha experimentado una transformación fundamental con Sewing y que ha invertido considerablemente en su entorno de control.

La inversión directa destinada a los sistemas de control ascendió a 7.000 millones de euros en el periodo comprendido entre 2019 y 2025.

Paralelamente a estas inversiones, Deutsche Bank asegura que ha "mejorado sus métodos de identificación y gestión de riesgos" y ha llevado a cabo un cambio cultural profundo.

"Esta labor ha contribuido a subsanar las debilidades del pasado y a alcanzar hitos regulatorios clave", enfatizó Deutsche Bank.

Por ello Deutsche Bank considera que hoy es "un banco distinto, más sólido y más seguro", algo que se refleja también en sus calificaciones crediticias, que han sido elevadas en un total de diez ocasiones por las principales agencias a lo largo de los últimos seis años.