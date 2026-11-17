Con el apoyo de 36 firmas, los legisladores entregaron ante la Cámara Baja el pedido de enjuiciamiento por "mal desempeño de funciones", informó a periodistas la diputada opositora Rocío Vallejo, quien anticipó el respaldo de otras bancadas del gobernante Partido Colorado.

En concreto, explicó que acusan a Rolón, quien juró al cargo en marzo de 2023 para un periodo de cinco años, por la presunta "conducción deficiente de la investigación" contra Ueno bank, y por haber "retenido durante siete meses" una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Peña.

Legisladores de oposición presentaron en octubre de 2025 una denuncia contra Peña por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en derecho propio, al advertir un supuesto crecimiento patrimonial del 1.603 % y vínculos con empresas relacionadas con Ueno.

También señalaron la supuesta "inacción" de Rolón ante la denuncia formulada en septiembre de 2025 por una exempleada del servicio doméstico de la residencia presidencial, identificada como Luz Candado, que habló con el grupo de medios paraguayo ABC sobre la supuesta existencia de sobres con dinero en esa dependencia.

"Él ha obstruido la investigación en el caso de esta crisis financiera y política, la más grande de la historia del Paraguay", afirmó Vallejo.

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El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre, anunció que las dos bancadas del oficialismo que conforman la mayoría acompañarán el pedido de juicio político para "restablecer la confianza de la ciudadanía".

Según la Constitución, la acusación formulada por los diputados debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios en esa cámara para pasar al Senado, que actuaría como juez. Una eventual destitución requiere la votación a favor de una mayoría absoluta de dos tercios.

De ser aprobado, el juicio político sería el segundo en Paraguay desde que el Banco Central (BCP) anunció el 3 de noviembre pasado el comienzo de un procedimiento de resolución contra Ueno por problemas de solvencia financiera.

Peña fue destituido el pasado 6 de noviembre en un juicio político por "mal desempeño de funciones" y permanece detenido en medio de la investigación por el caso de Ueno, al igual que exfuncionarios del Banco Central y exdirectivos del banco intervenido.