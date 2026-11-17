Según el visualizador de siniestralidad vial nacional publicado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el 82,3 % de las víctimas mortales fueron hombres.

El 34,6 % de los fallecidos estaban en el rango de los 26 y 39 años, seguidos por el 27,1 % con edades comprendidas edades entre los 40 y 64 años.

De acuerdo con las estadísticas, el 53,8 % de los fallecidos fueron los conductores; el 25,9 % pasajeros; el 20,2 % peatones y el 0.1 % ciclistas.

Además, en los primeros 10 meses del año se reportaron 16.412 lesionados en los accidentes.

Nuevamente febrero registró el menor número de lesionados, con 1.293 y agosto, con 1.913 fue el mes con más heridos. Un 72,1 % de los lesionados fueron hombres.

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Según los datos, el 43,5 % de los heridos fueron pasajeros y un 42,8 % conductores, en tanto que el 13,6 % fueron peatones y el 0,1 % ciclistas. El 36 % de los lesionados estuvieron entre los 26 y 39 años de edad, y el 27,6 % entre los 17 y 25 años.

En total se registraron 19.498 accidentes de tránsito, la mayor parte de ellos en octubre (2.262), de acuerdo con el visualizador que detalló que el 29 % correspondieron a choque lateral; el 13,8 % a pérdida de carril; el 12 % a atropellos y el 11,9 % a estrellamientos, entre los principales tipos de accidente.

Entre las causas probables de los accidentes figuran: conductor desatento a las condiciones de tránsito (dispositivos electrónicos, comida, entre otros), con 5.645 casos, seguido 3.723 casos por superar los límites de velocidad y 2.647 por no respetar las señales de tránsito.

Entre otros, El 34,2% de los siniestros involucró a automóviles y el 28,2 % a motocicletas. La mayor parte de los accidentes ocurrió en la madrugada (31.4 %).

Por distribución geográfica, Guayaquil -la ciudad más poblada de Ecuador- lidera la lista de accidentes viales (3.903), seguida de la capital ecuatoriana, Quito, (3.409) y Santo Domingo de los Tsáchilas (1.100).