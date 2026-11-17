Puzder, que intervino en un acto del Fórum Europa en Bruselas, afirmó que la regulación europea "no es clara ni estable ni fomenta la innovación", y aseguró que el PIB per cápita de Alemania es ya inferior al de Virginia Occidental y que la media de la UE está por debajo del de Misisipi.

En materia comercial, admitió que la negociación de las barreras no arancelarias del acuerdo de Turnberry, el pacto comercial sellado en julio de 2025 por los presidentes de la Comisión, Ursula von der Leyen, y de EE.UU., Donald Trump, avanza más despacio de lo previsto, y que eso es "lo difícil" tras haber superado la parte arancelaria.

Señaló como principales fricciones el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), que grava las importaciones de productos intensivos en emisiones como el acero y el aluminio -que a su juicio equivale a los aranceles estadounidenses sobre derivados de esos metales-, y el reglamento contra la deforestación, que restringe la importación de productos vinculados a la tala de bosques.

Puzder no quiso pronosticar si habrá acuerdo antes del 31 de diciembre para rebajar al 15 % los aranceles de Washington sobre derivados de acero y aluminio, un asunto que, dijo, depende del Departamento de Comercio, del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y de Trump.

Puzder no quiso pronosticar si Washington rebajará los aranceles a los derivados del acero y el aluminio al 15 % antes del 31 de diciembre -fecha a partir de la cual la Comisión Europea podrá suspender las preferencias arancelarias a EE.UU-, un asunto que, dijo, depende del Departamento de Comercio, del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y de Trump.

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Puzder se mostró muy crítico con el reglamento de metano, que obliga a petroleras y gasistas a medir y reducir sus emisiones, donde pidió el retraso de tres años que respalda el Parlamento Europeo.

Según el embajador, la industria le ha dicho que necesita al menos tres años para cumplir, y que la multa máxima, del 20 % de la facturación global, llevaría a las petroleras a dejar de exportar a la UE sin esa prórroga.

"Un año no es suficiente, tres sí lo serían, y espero que ahí acabe", dijo Puzder, que defendió que los contratos a largo plazo abaratarían la energía.

También criticó el alcance extraterritorial de las directivas de información y de diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa (CSRD y CSDDD, por sus siglas en inglés), que obligan a las grandes empresas a informar de su impacto ambiental y social y a vigilar a sus proveedores, y que a su juicio alcanzan a firmas estadounidenses sin relación alguna con Europa.

"Pueden regular lo que quieran en Europa, pero están regulando la conducta de empresas estadounidenses en Estados Unidos, y eso no es aceptable", declaró.

En el ámbito espacial, advirtió de que EE.UU. no adaptará sus normas de lanzamiento a la propuesta de ley espacial europea, que fija reglas comunes de seguridad y sostenibilidad para los operadores del sector, y pidió "reciprocidad": "No regulen los lanzamientos en EE.UU. y nosotros no regularemos los de Europa".

En defensa, rechazó dar preferencia a la industria europea y sostuvo que la base industrial transatlántica está demasiado integrada para separarla, con ejemplos como el caza F-35, de la estadounidense Lockheed Martin, o el Gripen, de la sueca Saab, con un 35 % de componentes estadounidenses.

Apoyó, eso sí, la industria de defensa europea "juntos", y citó al general Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, para defender que se compre "lo mejor en el campo de batalla" y no por origen.