"Los últimos acontecimientos demuestran que tenemos razón y que Rusia debería comprender que esta guerra no se puede ganar en el campo de batalla", declaró a medios alemanes desde Bakú, en alusión al ataque.

Rusia comenzó la guerra contra Ucrania de forma ilegal, por lo que ahora "debe vivir con las consecuencias", resaltó, al referirse al golpe con misiles y drones que según reconocieron las autoridades rusas, ha provocado "daños estructurales" en la infraestructura.

El ataque y sus consecuencias "subrayan una vez más que los esfuerzos que emprendemos junto con nuestros socios para alcanzar una solución negociada son correctas", afirmó Wadephul.

"Hay que intensificarlas; lo que menos necesitamos ahora de cara al invierno es una escalada, sino que necesitamos pasos valientes hacia una solución negociada y espero que en todas partes exista la determinación necesaria", enfatizó el jefe de la diplomacia germana.

Preguntado por los planes para incluir a representantes europeos en las negociaciones de paz trilaterales que se reanudaron la semana pasada en Abu Dabi, Wadephul aseguró que tras la reunión mantenida en Dublín con los enviados estadounidenses, existe la expectativa de que Europa esté sentada a la mesa en la próxima ronda de conversaciones.

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"Sin Europa no habrá solución al conflicto y por ello partimos de que las próximas conversaciones, sean en Abu Dabi o en otro lugar, se produzcan con participación europea", dijo Wadephul.

Por otro lado, el ministro reiteró que ya existe una arquitectura de seguridad europea, basada en una serie de tratados y de acuerdos que Rusia ha incumplido.

Si este sistema "va a ser otra vez la base para el futuro" entonces probablemente sea posible ponerse de acuerdo "rápidamente", dijo, en alusión a lo sugerido por rusos y estadounidenses sobre eventuales cambios en la arquitectura de seguridad existente.

Respecto a los otros temas clave de las negociaciones, como las cesiones territoriales ucranianas, el ministro alemán señaló que "ambas partes tendrán que hacer concesiones", aunque esto lo tendrán que decidir por sí mismas y no se puede dictar desde fuera.

En este sentido, el papel que le corresponde a Europa es el de proporcionar a Ucrania unas garantías de seguridad sólidas para disuadir a Rusia de volver a atacar en un futuro, indicó Wadephul.

El puente de Crimea a través del estrecho de Kerch es una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente, Vladímir Putin, llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

Según el Estado mayor del Ejército ucraniano, el ataque ha provocado el colapso de la parte del puente por la que circulaban los automóviles, mientras que la ruta para trenes también ha sufrido daños.