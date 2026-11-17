Las temperaturas habituales en Lima, que actualmente es afectada por el inicio del fenómeno climático de El Niño, varían entre los 18 y 23 grados durante la primavera austral, entre el 22 de septiembre y el 21 de diciembre.

Sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que durante la ceremonia religiosa del lunes se llegó a 31 grados Célcius y hacia las 14.00 horas (19.00 GMT) la sensación térmica fue de 35 grados en sus estaciones de los distritos de La Molina, en el este de la capital peruana, y de Carabayllo, en la zona norte de la ciudad.

La temperatura del aire alcanzó 32,8 grados Célcius en Carabayllo, 31,2 en La Molina y 30,8 en el distrito céntrico de Jesús María, donde se encuentra la sede de la Nunciatura Apostólica en la que descansó el papa durante su permanencia en Lima.

El pontífice cerró el lunes su visita de seis días a Perú con una multitudinaria misa en una base de la Fuerza Aérea en el distrito limeño de Surco, a la que asistió un millón y medio de personas, según cifras del Vaticano.

Mientras que los feligreses comenzaron a llegar desde la noche anterior al recinto, el clima en la capital peruana, ubicada en medio de un desierto y a orillas del océano Pacífico, se caracterizó durante la mañana por el típico cielo gris, aunque con una sensación térmica elevada.

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Sin embargo, con el transcurrir de las horas se despejaron las nubes y el sol salió en todo su esplendor, lo que llevó a los asistentes a recurrir a gorras, abanicos y botellas de agua para intentar paliar el agobio causado por las altas temperaturas.

Medios locales reportaron casos de deshidratación y desmayos entre los asistentes, principalmente en niños y adultos mayores, que fueron atendidos por las ambulancias y los bomberos en la zona, quienes cumplieron, además, con un protocolo especial que incluyó el rociado de agua desde sus cisternas hacia la multitud, para reducir el impacto del golpe de calor.

La visita de León XIV se desarrolló durante seis días en medio de los variados climas de la costa, la sierra y la selva peruana, todos alterados actualmente por el inicio del impacto del fenómeno de El Niño, que las autoridades alertan que alcanzará una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027.