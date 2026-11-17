El fallecido ha sido identificado como Ayub Talat Ayub, muerto de un disparo por soldados apostados en Deir el Balah (centro), cerca de la denominada línea amarilla desde la que Israel aún controla gran parte del enclave palestino ocupado.

El Ejército israelí no se ha pronunciado sobre su muerte.

Ayer, al menos otro gazatí murió en Yabalia (norte) también por disparos de las tropas desde el área bajo su control militar en el campamento Zad, según una fuente del Hospital Shifa que identificó al joven como Yusef Mohamed Ahmed Shaaban.

Estos ataques diarios se producen pese a que presuntamente impera un alto el fuego en la Franja desde hace más de un año, a pesar del cual Israel ha matado a más de 1.650 gazatíes y herido a casi 6.000, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción y la muerte de más de 74.700 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, desde octubre de 2023.