"Hoy damos un paso más para que 5 millones de trabajadores y trabajadoras sigan ganando poder adquisitivo. Porque el progreso económico y la justicia social van de la mano", argumentó Sánchez en la red X.

El líder socialista español, candidato a la reelección, subrayó que la "manera de gobernar" de su partido (PSOE) está basada en "crecer, redistribuir y mejorar la vida de la gente".

También la portavoz del Ejecutivo, la socialista Elma Saiz, insistió en que se seguirá gobernando hasta el final, aunque sea tiempo de campaña electoral. Tras el día de la votación, el 29 de noviembre, el Gobierno pasará a estar en funciones.

Este miércoles, la Diputación Permanente del Congreso debate y vota siete decretos leyes aprobados después de la convocatoria electoral y el Gobierno, formado por una coalición de izquierdas, tiene previsto reunirse de nuevo el viernes de manera extraordinaria.

El responsable de Economía del Partido Popular (PP, derecha), Juan Bravo, acusó a Sánchez de utilizar de manera "partidista" el Consejo para "hacer actos electorales".

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció que se haya obviado, además, el diálogo social para poder acordar la subida del salario mínimo entre empresas y sindicatos.

El líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, pidió hoy el voto en la región del País Vasco, donde los conservadores fueron cuarta fuerza política en las elecciones de 2023, tras socialistas, nacionalistas e independentistas.

El presidente del PP animó a los "socialistas vascos de verdad", aquellos decepcionados con Sánchez por pactar con la izquierda radical independentista, y a los votantes del PNV (nacionalistas) a no resignarse y confiar en él en las elecciones.

"Les digo que no se resignen, que no tienen que quedarse en casa ni comulgar con quien ha traicionado sus principios. Yo les pido su confianza porque todo gobierno tiene votos prestados", proclamó Núñez Feijóo, que apoyó al candidato vasco del PP Jon Echevarria, hostigado hace unos días por unos radicales.

Así, instó a votar a los conservadores para que en España haya un "gobierno decente" y que el País Vasco, castigado fuertemente durante años por el terrorismo de ETA, recupere su liderazgo en capacidad industrial, exportadora y captación de inversiones extranjeras.

El líder de Vox (extrema derecha), Santiago Abascal, reiteró este martes un discurso de mano dura contra la inmigración irregular, después de que más de 11.000 personas llegaran por mar a la isla canaria de El Hierro en la primera mitad de noviembre.

A su juicio, tanto la ciudad norteafricana de Ceuta, fronteriza de Marruecos, como las islas Canarias sufren una "invasión migratoria intolerable" y defender las fronteras terrestres y marítimas es cuestión de voluntad política, consideró.

Vox es el partido que más sube en las encuestas electorales, doblaría diputados hasta situarse en 65-70, y sería imprescindible para que los conservadores pudieran alcanzar el poder y desbancar al actual gobierno de los socialistas con otras fuerzas de izquierda.

Entre estas últimas, la coalición Frente Amplio, que encabeza la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, propuso hoy que todos los salarios suban por ley conforme a la inflación; y que el impuesto del valor añadido (IVA), que se aplica al consumo, sea del 0 % para la electricidad y el gas en el caso de los hogares más humildes.

La candidata de Podemos, Irene Montero, prometió prohibir las horas extraordinarias que no se compensen con tiempo de descanso o sean remuneradas, sancionar penalmente el incumplimiento de esta medida, bajar la edad de jubilación a los 63 años y un cupo laboral para personas trans.