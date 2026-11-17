La ceremonia tendrá lugar en un centro multiusos de la localidad de Grône, indicó en un comunicado el gobierno del cantón de Valais, donde se encuentra también Crans-Montana.

Inicialmente se valoró celebrar el homenaje en Crans-Montana, pero la opción se descartó a petición de varias familias de las víctimas, que consideraban demasiado doloroso regresar al lugar donde, en los primeros días tras el siniestro, pasaron tiempo esperando noticias de sus seres queridos, en muchas ocasiones con desenlace fatal.

"Será una oportunidad para rendir homenaje a las personas afectadas, ofrecer un espacio de reflexión e iniciar el proceso de preservación de la memoria de la tragedia", indicó la nota oficial, señalando que la ceremonia está reservada sólo para familiares de las víctimas y otros allegados.

El acto de recuerdo a la tragedia, una de las peores vividas en la historia reciente de Suiza, será retransmitido por la radio y la televisión nacionales.

El incendio en el bar 'Le Constellation' de Crans-Montana durante las celebraciones de Nochevieja atrapó a decenas de jóvenes suizos, franceses, italianos y de otros países, muchos de ellos menores de edad.