El indicador perdió 132,02 puntos, hasta los 4.968,48 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendió un 2,34 %, o 15,59 puntos, hasta las 650,06 unidades.

La tendencia a la baja del parqué surcoreano sigue a las pérdidas registradas en los últimos días, lastradas por la incertidumbre sobre el sector de la IA tras el escándalo en torno al exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, que dimitió la semana pasada.

Pendiente de la crisis del conglomerado estadounidense, que publica este martes sus resultados trimestrales, Wall Street cerró en rojo en la víspera y el índice tecnológico Nasdaq perdió cerca de un 2,5 %.

En la plaza surcoreana, el fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics restó un 3,3 %, y su rival SK hynix se dejó un 1,96 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square cayó un 1,31 %, mientras que la tecnológica Naver cerró con una bajada del 1,68 %.

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Sin embargo, algunas de las firmas más perjudicadas durante la sesión fueron la energética Doosan Enerbility, que se hundió un 5,12 %, y el fabricante de baterías LG Energy Solution, con una depreciación del 4,08 %.

Las navieras HD Hyundai Heavy (-5%) y Hanwha Ocean (-4,17%) y los gigantes de la defensa Korea Aerospace Industries (-4,94%) y Hanwha Aerospace (-4,01) también registraron considerables pérdidas.