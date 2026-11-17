"Debido a que su postura es tan claramente ajena a la paz y demuestran, por todos los medios posibles, sus ansias de infligir una derrota estratégica a Rusia y seguir ejerciendo presión sobre ella, (...) difícilmente pueden aspirar a un lugar relevante", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión pública.

Añadió que "los líderes europeos siguen con una gran interés todo lo que está ocurriendo, ya que buscan encontrar su lugar en este proceso".

Los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, dieron por hecha la participación europea en las próximas rondas sobre Ucrania tras reunirse el pasado jueves en el Kremlin con el presidente ruso, Vladímir Putin.

En cambio, éste aseguró que Moscú sólo aceptará reunirse con los europeos si estos deciden apoyar la paz y no la guerra, en alusión al suministro de armamento a uno de los bandos en conflicto, Ucrania.

Al respecto, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó el lunes que "nadie había acordado" con Rusia la futura participación europea en las negociaciones.

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"Cuando recibamos claras señales de los europeos sobre lo que realmente quieren y que pueden proponer algo constructivo y sustancial para el éxito del arreglo en Ucrania, entonces surgirá, seguramente, la cuestión sobre su participación", señaló.

Con todo, añadió, antes de que eso ocurra "puede ser que haya que celebrar aún una ronda de negociaciones tripartitas o incluso más de una".

Rusia se mostró satisfecha con el hecho de que la última ronda se centrará en la necesidad de una nueva arquitectura de seguridad para Europa y no en la demanda de una tregua invernal por parte de Kiev.

Al respecto, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, insistió el lunes en que la prioridad para las próximas rondas no es un nuevo sistema de seguridad para el continente, sino lograr un alto el fuego en Ucrania.

Según informó la prensa occidental, entre otras condiciones para la coexistencia pacífica en Europa, Moscú asegura que sólo aceptará el ingreso de Ucrania en la Unión Europea si Kiev es un Estado neutral sin arsenal nuclear.