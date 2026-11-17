Abierta al público hasta el 6 de junio de 2027, la exposición explora todas las dimensiones de la droga a partir de una división temática e interactiva que da a conocer distintas sustancias y su historia, los medios de distribución, las campañas contra su uso y los testimonios de adictos.

"Era importante que el Museo del Hombre abordara este tema candente que a menudo ocupa las portadas de los medios, para reabrir el debate y plantear esta cuestión basándose en datos científicos con el fin de intentar comprender mejor de qué estamos hablando", explicó la directora del Museo del Hombre, Aurélie Clemente-Ruiz, en la presentación este martes de la muestra a la prensa.

Gracias al trabajo colectivo entre los comisarios científicos, François Beck, Vincent Verroust y Alain Epelboin, junto con el comisariado museológico formado por Nala Aloudat, Marie Merlin y Charlène Camarella, la exposición dialoga entre ciencia e historia para comprender el papel de la droga según las diferentes épocas, culturas y religiones.

Además, la directora puso el foco en el cruce de disciplinas para conseguir el resultado de esta exposición. Más allá del comisariado, contó con la colaboración de un comité científico y con otras especialidades para "ir en todas las direcciones".

"Así hemos conseguido reunir esta diversidad de conocimientos para poder ofrecer un proyecto accesible para todos. El objetivo de este proyecto es llegar a todo el mundo e intentar comprender mejor este fenómeno" apuntó Clemente-Ruiz.

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Tras tres años de trabajo debido a la magnitud del proyecto que se remonta hasta el paleolítico y ofrece una visión a escala mundial con una representación de todos los continentes, "es importante encuadrar bien este tema" ya que "hablamos de drogas y sustancias psicoactivas, no hablamos de la adicción en general", añadió la directora.

Aunque abierta a todo el público mayor de doce años, la muestra tiene como objetivo a los jóvenes ya que es un fenómeno que afecta en gran medida a este grupo, según la directora del museo. Por ello, la exposición dispone de un cuaderno dedicado especialmente a los adolescentes para que desarrollen una reflexión crítica sobre las drogas, según presentó la organización de la muestra.

La exposición se despliega dentro de la línea de las grandes muestras que se realizaron en este museo sobre temas sociales desde su reapertura en 2015. Ejemplo de ello han sido exposiciones como 'Je mange donc je suis' ('Como, luego existo') en 2019, o 'Migrations' ('Migraciones') en 2024.