La obra, que según Minujín fue considerada en su momento como un escándalo y recibida con titulares como "¿son locos o están tarados?" e "insultos grandes", se podrá ver en el Museo Reina Sofía en Madrid hasta el 8 de marzo.

La recreación ha sido posible gracias a la colaboración del Reina, la Tate Liverpool y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, lo que ha permitido recuperar así una obra pionera del arte conceptual, el 'Happening' y el arte participativo en Latinoamérica.

Su objetivo era sacar al espectador de su rol pasivo y sumergirlo en un caos sensorial que reflejara el vértigo de la vida moderna en la ciudad.

"En el museo, la gente contempla el arte y aquí tiene la oportunidad de vivirlo", y por eso, lo ideal es que la persona esté sola cuando la recorra y sienta angustia en la cabina telefónica, el frío y la soledad del interior de una nevera, la incomodidad de irrumpir en un dormitorio matrimonial o el agobio de recorrer los intestinos", ha explicado la artista de 83 años en la presentación.

A su lado, el director del museo y comisario de la muestra, Manuel Segade, que no puede ocultar su entusiasmo cuando la enseña, explica que los visitantes harán el recorrido de uno en uno con intervalos de un minuto y medio, con lo que confía en que la previsible cola de público sea fluida.

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'Menesunda' es una palabra del lunfardo, el argot rioplatense de Argentina y Uruguay, que significa embrollo, confusión, mezcla caótica.

La instalación es un recorrido por una serie de estancias en las que el espectador se ve inmerso en una cabeza, el estómago o un vendaval de confeti entre explosiones de luz, sonidos, olores y superficies flexibles.

La exposición también recuerda otras obras impactantes de la carrera de Minujín, que, a juicio de Segade, "como casi todas las obras performativas de los años 70, son un rumor, algo que te tienen que contar", porque finalmente no queda nada más que el recuerdo del impacto que tuvieron.

Para recordarlas, la muestra presenta grandes paneles con fotografías, recortes de prensa y bocetos de los 'happenings' y acciones participativas desarrolladas por Minujín entre 1963 y 1985 en Buenos Aires, París, Nueva York o Ciudad de México.

Así, la exposición recuerda 'La cabalgata', cuando en 1964 fue invitada a un programa de televisión para supuestamente pintar en directo, pero Minujín lo convirtió en un "collage de acciones" con ponis cargados con cubos de pintura o culturistas cubiertos de chinchetas que iban explotando globos.

"Cuando soltó las gallinas vivas, el director del programa interrumpió la emisión", asegura con entusiasmo Segade.

El recorrido también recuerda obras como 'Soft Gallery', de 1973; 'El pago de la deuda externas con choclos' (1985), en colaboración con Andy Warhol; la serie 'La caída de los mitos universales', que incluía acciones como la de presentar una réplica del obelisco de Buenos Aires cubierto de pan dulce que el público se llevaba a casa, o 'El Partenón de los libros' (1983), con el templo griego recubierto de los libros prohibidos por la dictadura argentina.

De esta serie figuran también los bocetos y documentos de una obra que nunca pudo realizar; una réplica de la Estatua de la Libertad acostada y cubierta de hamburguesas que el público se pudiera comer.

En su momento no se llevo a cabo porque una cadena de hamburguesas se echó atrás, y ahora ya no sucederá por que la estatua “ya no tiene sentido por el rechazo a la inmigración y por que Donald Trump no permitiría hacerla y me prohibiría volver a Estados Unidos”, ha señalado la artista.