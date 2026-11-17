El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, perdió 801,59 puntos, hasta ubicarse en 58.860,43 unidades. El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se dejó un 1,57 %, o 61,35 puntos, hasta cerrar en 3.840,02 enteros.

Las caídas en el parqué tokiota siguen al anuncio del Departamento de Comercio estadounidense de nuevas restricciones a la exportación de chips avanzados de IA fabricados en el país, mientras que los inversores se mostraron cautelosos antes de los resultados de Nvidia y la salida a bolsa de Anthropic.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, perdió un 3,95 %.

En semiconductores, Advantest y Tokyo Electron, que fabrican equipos para la producción de chips, bajaron un 4,39 % y un 1,56 %, respectivamente.

Disco, que también fabrica herramientas y equipos para la producción de semiconductores, cedió un 1,39 %. El fabricante de memorias Kioxia se hundió un 5,08 %.

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En el sector bancario, el principal banco japonés, MUFG, se dejó un 3,75 %, y su rival SMBC cedió un 3,74 %.

Las energéticas Inpex e Idemitsu Kosan descendieron un 5,86 % y un 3,72 %, respectivamente, y Kawasaki Heavy Industries perdió un 2,31 %.

En el sector del automóvil, el mayor fabricante de vehículos de Japón, Toyota, bajó un 0,41 %, mientras que sus rivales Honda y Nissan restaron un 2,1 % y un 2,52 %, respectivamente.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cedió un 1,13 %. Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, avanzó, por contra, un 0,79 %, y la empresa japonesa de videojuegos Nintendo sumó un 0,36 %.