El Palazzo Firenze de Roma acogió la presentación de la edición italiana de una novela cuya primera versión se publicó hace diez años pero que ahora cobra especial vigencia en el contexto de la crisis de Rusia y Occidente, la desinformación, la guerra híbrida y otros elementos que se esbozan en la trama y que en su momento parecían "una fantasía", según explicó su autor a EFE.

La trama de "Los durmientes", publicada por la editorial Settecolori, tiene como protagonistas dos personajes antagonistas por edad, formación y condición social: Rosa, una joven historiadora encargada de escribir un libro sobre la vida de Jaime Monasterio, un anciano diplomático español, cuyo pasado abarca varios periodos críticos de la historia europea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años de la transición democrática española.

La novela recorre un pasado plagado de secretos, alianzas cambiantes y frágiles lealtades a través de la historia del viejo diplomático en diversos contextos históricos como el franquismo, la Roma de la "dolce vita" y hasta el protagonismo del Vaticano como parte del poder internacional durante la Guerra Fría.

"El Vaticano en el siglo XX fue un centro fundamental de toda la diplomacia internacional, no solo en la Segunda Guerra Mundial", explica el autor.

"Los durmientes" también propone una reflexión sobre la traición y como, en algunos momentos históricos en Europa, "siempre ha habido estas traiciones que a veces han sido benéficas, por decirlo de alguna forma, porque han permitido romper con regímenes dictatoriales", añadió.

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En la presentación de la edición italiana de "Los durmientes" participaron, entre otros, el director del Instituto Cervantes de Roma, Ignacio Peyró, y el secretario general de la Sociedad Dante Alighieri, Alessandro Masi.

Luis de León Barga (Roma, 1958) desarrolló la mayor parte de su carrera periodística en la Agencia EFE, donde fue director de Documentación y Análisis. Es autor de diversas novelas y ensayos como "Nuestra amiga común", "Narcisistas contemporáneos" o "Excesos femeninos. Delirios masculinos".