Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 28 centavos de dólar respecto al cierre anterior.

El crudo subió de nuevo tras la rebaja de ayer, atribuida a las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) que apuntaban a un aumento de las exportaciones de petróleo en Oriente Medio.

Los analistas señalaban que la subida fue una reacción a las tensiones geopolíticas en esa región, pero también a las expectativas de una caída semanal en las reservas comerciales de crudo en EE.UU.

Irán reivindicó hoy un ataque con drones contra un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo iraní.

Se trata del tercer ataque contra objetivos estadounidenses en Baréin que reivindica Irán desde el pasado viernes.

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Irán también reportó el derribo de dos drones estadounidenses y que al menos tres buques, dos petroleros y un gasero, se incendiaron tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones.

Catar, país mediador entre Washington y Teherán, dijo, mientras tanto, que una delegación se encuentra en Doha para mantener una reunión en el marco de las negociaciones de paz.

En paralelo, los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron dos ataques con drones contra el oleoducto Este-Oeste, el mayor de Arabia Saudí, que conecta desde el golfo Pérsico hasta el mar Rojo y es la principal alternativa de exportación de crudo del reino.