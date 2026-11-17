A las 09:00 hora local (14.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,30 dólares con respecto al cierre anterior.

Baréin aseguró este martes haber interceptado y destruido drones iraníes "malintencionados" que se dirigían contra un radar estadounidense en la base aérea de Sheij Isa, en el sur de la isla.

Aunque las fuerzas de Baréin consiguieron neutralizarlo, este supone el tercer ataque lanzado por Irán contra su país desde el viernes.

Desde julio, la República Islámica no había lanzado ataques contra este país, que alberga importantes instalaciones militares de Estados Unidos.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó el ataque y defendió que es en represalia por las incursiones de drones de Washington en su espacio aéreo.

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Catar, país mediador entre Washington y Teherán, explicó que una delegación se encuentra en Doha para mantener una reunión en el marco de las negociaciones.

"La mediación continúa y los esfuerzos para acercar posiciones entre las partes también siguen. De hecho, hoy hay una reunión que se llevará a cabo con la parte iraní para compartir puntos de vista sobre las propuestas que hay sobre la mesa", indicó el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majid al Ansari, en su rueda de prensa.