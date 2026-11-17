Este trimestre ha estado marcado a nivel económico por la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, que trae una agenda económica muy distinta a la de su predecesor, y por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a medio país el 10 de agosto.

En un comunicado, el DANE explicó que los sectores económicos que más lastraron el crecimiento económico fueron los pertenecientes al sector primario (agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca), que cayeron un 2,3 %.

Otros sectores que influyeron en la contracción de la economía colombiana fueron Información y comunicación, con un retroceso del 2,0 %, y las Actividades financieras y de seguros, con un descenso del 1,9 %.

El crecimiento se ciñó a sectores como Explotación de minas y canteras (1,9 %) y Actividades inmobiliarias (0,4 %).

Por el contrario, en lo corrido de 2026 el PIB avanzó un 2,1 % con respecto al mismo período del ejercicio previo y, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB avanzó un 0,5 %.

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El economista de BBVA Research Mauricio Hernández-Monsalve explicó a EFE que este dato del PIB contrasta con el "dinamismo del primer semestre" y agregó que el efecto del terremoto "profundizó" una debilitación de la economía nacional, que "ya transitaba hacia una moderación".

Este enfriamiento, prosiguió, está directamente ligado a "una drástica reducción en el aporte del gasto público" y a una caída "gradual del consumo de los hogares", lastrados por "las mayores tasas de interés e inflación" como por "la dilución del impulso inicial" de la subida del salario público del pasado diciembre.

Hernández-Monsalve destacó el aumento de la inversión en maquinaria y equipo, gracias a la apreciación del peso, pero indicó que este mismo movimiento está llevando a que las importaciones superen a las exportaciones.

"Así, 2026 se consolida como un año a dos velocidades: una primera mitad acelerada e impulsada por el gasto estatal y una segunda mitad más pausada, sobre todo en lo que respecta al consumo final", concluyó.

De la Espriella llegó a la presidencia abogando por recortar de forma drástica el gasto del Estado (hasta en un 40 %, según sus promesas de campaña) e impulsar la actividad económica y la inversión nacional y extranjera en el país.

Además, al poco tiempo de tomar posesión aseguró que las cuentas públicas se encontraban en una situación crítica y anunció el inicio de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de obtener ayuda para estabilizar las finanzas del país.