"Estoy de acuerdo" con la exigencia del opositor Partido Democrático de abandonar la Presidencia para esclarecer los hechos, declaró Khürelsükh en una comparecencia recogida por la agencia de noticias estatal Montsame.

"Entregaré mis responsabilidades como presidente de Mongolia, seré investigado y limpiaré mi nombre", afirmó el mandatario, quien denunció una campaña de difamación en su contra y aseguró no haber cometido irregularidades.

El anuncio llega después de que el Partido Democrático acusara el lunes a dirigentes del gobernante Partido Popular Mongol (PPM), incluido el jefe del Estado, de presuntos casos de corrupción; y exigiera que los implicados abandone sus puestos para facilitar las investigaciones.

La controversia gira en torno a supuestos sobornos por unos 110 millones de dólares relacionados con la construcción del ferrocarril Tavan Tolgoi-Gashuunsukhait, una infraestructura destinada al transporte de carbón.

El líder opositor, Odon Tsogtgerel, denunció que unos 22 millones de dólares podrían haber acabado en manos del secretario general del partido gobernante y haberse utilizado para financiar campañas electorales.

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Sin embargo, la agencia anticorrupción mongola informó el pasado 9 de noviembre de que no había encontrado pruebas de que los 110 millones de dólares hubieran sido retirados en efectivo y repartidos como sobornos, aunque las pesquisas financieras continuaban abiertas.

El organismo también indicó que en una revisión de las declaraciones patrimoniales del presidente no se habían detectado irregularidades.

Los 42 diputados del Partido Democrático también respaldaron la creación de una comisión parlamentaria para investigar contratos relacionados con la minera estatal Erdenes Tavan Tolgoi y exigir su divulgación.

Khürelsükh, que asumió la Presidencia en 2021 tras haber ejercido como primer ministro, no precisó cuándo formalizará su renuncia.

La Constitución mongola contempla que, en caso de renuncia del presidente, el titular del Parlamento asuma temporalmente sus funciones hasta la toma de posesión de su sucesor, que deberá ser elegido en un plazo de cuatro meses.

El anuncio profundiza la inestabilidad política que atraviesa Mongolia, país situado entre China y Rusia, donde las disputas internas del partido gobernante y las denuncias de corrupción han provocado sucesivos cambios de primer ministro durante los últimos meses.