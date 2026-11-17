Las autoridades rusas han reconocido este martes "daños estructurales" en el puente -con 19 kilómetros de longitud, se le considera el más largo de Europa- tras el ataque efectuado por el ejército ucraniano en las últimas 24 horas.

Esta es una breve cronología del Puente de Crimea, también denominado puente de Kerch por estar enclavado sobre el estrecho de Kerch:

Ucrania celebra los daños sin aclarar su presunta responsabilidad y el Comité de Investigación de Rusia abre un caso penal al considerar que es una acción planificada del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

En la explosión mueren cuatro personas (una de ellas, el juez del Tribunal de Arbitraje de Moscú, Serguéi Vladímirovich Máslov).

Según la FSB, el ataque fue organizado por la Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, su responsable, Kiril Budánov, y sus agentes.

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Los explosivos estaban disimulados en rollos de polietileno contenidos en 22 palés. La carga fue despachada a comienzos de agosto desde el puerto ucraniano de Odesa.

Se restablece el tráfico en ambos sentidos en el puente.

El ataque se produjo por drones marinos ucranianos.

Es el tercer ataque ucraniano desde el comienzo de la guerra contra este puente. El jefe del SBU, Vasil Maliuk, supervisó personalmente la operación.

Rusia cierra durante unas horas el puente, achacando la medida también a la presencia de un gran número de drones náuticos ucranianos en el litoral de Crimea.

El Gobierno ruso convoca una reunión para abordar la reparación del puente de Crimea tras ataque.