Estas sanciones obstaculizarán los flujos financieros y la capacidad de esas empresas para seguir apoyando la construcción de asentamientos en Cisjordania, que son ilegales según el derecho internacional, indica un comunicado del Ministerio de Exteriores.

Las medidas, agrega, responden al compromiso adquirido el pasado 8 de septiembre por el Gobierno laborista de Andy Burnham ante el ritmo acelerado de expansión de los asentamientos en Cisjordania, un proceso que amenaza con hacer inviable la solución de dos Estados.

Además, el Gobierno de Israel no ha frenado esta situación, sino que incluso la ha facilitado y fomentado, dice la nota.

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, señaló que "la solución de dos Estados -Israel y Palestina- es el principio rector de la estrategia de este Gobierno".

"No nos quedaremos de brazos cruzados mientras quienes bloquean la ayuda -tan desesperadamente necesaria- agravan el sufrimiento intolerable de la población civil en Gaza. Estamos comprometidos a trabajar de manera constructiva con un nuevo gobierno israelí y con la Autoridad Palestina para avanzar hacia una paz y una seguridad duraderas", puntualizó Miliband.

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El anuncio de estas sanciones en septiembre causó un gran enfado en el Gobierno israelí, que llegó a anunciar el cierre unilateral del consulado británico en Jerusalén Este como represalia a la decisión de Londres.

No obstante, diplomáticos británicos e israelíes alcanzaron un acuerdo el mes pasado para evitar el cierre del consulado.