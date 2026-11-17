En septiembre, el tráfico aéreo en los aeropuertos europeos también se expandió un 3,2 % gracias a la "extensión" de la temporada de viajes, lo que confirma que la demanda "se ha mantenido bastante sólida en verano a pesar de los continuados vientos de cara geopolíticos y económicos", destacó el director general de la asociación, Olivier Jankovec.

"De cara al futuro, las perspectivas para el tráfico aéreo se vuelven más complejas. Las aerolíneas están pasando de realizar ajustes tácticos a aplicar recortes más estructurales de cara a la temporada de invierno, ya que los precios persistentemente elevados del combustible para aviones siguen lastrando sus finanzas", avanzó, en cambio, Jankovec.

Los datos de la asociación europea de aeropuertos apuntan a un crecimiento del 2,8 % en los aeropuertos de la Unión Europea, mientras que aquellos de países fuera del bloque registraron un comportamiento mejor, con un incremento del 5,1 %.

Por países, los mayores incrementos en los grandes mercados europeos fueron los observados en Italia (6,4 %) y España (4,2 %), que contrastan con el avance del 1,2 % en Reino Unido y del 0,1 % en Alemania, y sobre todo el descenso del 0,5 % en Francia.

En cualquier caso, los mayores avances fueron los observados en Eslovaquia (74,6 %), Eslovenia (16,6 %), Estonia (13.4%), Malta (12,1 %), Hungría (9,5 %) y Polonia (8,1 %), mientras que los retrocesos más pronunciados fueron los de Austria (6,3 %), Islandia (5,5 %), Letonia (1%), Francia (0,5 %) y Chipre (0,2%).

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En cuanto al comportamiento de aeropuertos individuales, el de Estambul consolidó su primera posición con 7,85 millones de pasajeros en septiembre (2,8 % más), seguido de Londres-Heathrow (7,18 millones de pasajeros, un 2,3 % menos) y de Madrid, con 6,31 millones de pasajeros y un crecimiento del 6,6 %.

El aeropuerto de la capital española superó en septiembre en el tercer puesto al francés París-Charles De Gaulle, que registró 6,22 millones de pasajeros (1,5 % más), seguido de cerca por el neerlandés Amsterdam-Schipol (6,21 millones de pasajeros, un 2 % más).

Para los aeropuertos, los próximos meses supondrán desenvolverse en un mercado cada vez más restringido, con mayores riesgos en cuanto al tráfico y una competencia aún más feroz entre aeropuertos, no solo para atraer, sino también para retener la capacidad de las aerolíneas", auguró el director general de ACI.